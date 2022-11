Modric führt Kroatien an - fünf Bundesligaprofis dabei

In der Gruppe F trifft Kroatien zum Auftakt am 23. November auf Außenseiter Marokko. Nach der Partie gegen Kanada (27. November) folgt am 1. Dezember das Kräftemessen mit dem WM-Dritten Belgien. Bei der letzten Weltmeisterschaft waren die Kroaten sensationell ins Endspiel eingezogen, dort aber Frankreich unterlegen gewesen.