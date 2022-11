WM 2022: Aus Sorge vor der sportlichen Blamage - Kolumne von Alex Steudel

Das Besondere am katarischen Nationalteam ist seine Unbesonderheit. Seit Monaten verschanzt es sich in irgendwelchen Trainingslagern, und man kennt keinen einzigen Spieler. Überliefert ist nur, dass alle Akteure in der Wüste spielen, obwohl das Land vor zehn Jahren den belgischen Klub KAS Eupen kaufte, um dort seine besten Nachwuchskräfte auszubilden, was aber schiefgegangen sein muss. Denn in Eupen spielt niemand aus Katar. Womöglich ist das ja der Grund für den Erstliga-Aufstieg im Jahr 2016.