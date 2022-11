WM 2022: Kolumne von Kevin-Prince Boateng: "An dieser WM klebt Blut"

Ich will gar nicht wissen, was uns in der Rückrunde nach der WM alles erwartet, wie viele Spieler sich noch verletzen werden. Mein Teamkollege Oliver Christensen hat am Samstag gespielt und ist am Montag zur dänischen Nationalmannschaft gereist. Er hatte gerade mal einen Tag frei. Der körperliche Stress, die Reiserei und das Klima dort unten – das alles ist nicht gesund!