WM 2022: Diese drei DFB-Positionen sind in deutscher Startelf noch offen!

Allerdings: Raum hing zuletzt bei seinem neuen Klub RB Leipzig durch, gab in 14 Bundesligaspielen nur eine Torvorlage. Günter kommt dafür mit dem Rückenwind aus der Überflieger-Saison mit Freiburg und stellt Startelf-Ansprüche: „Ich möchte es dem Hansi so schwer wie möglich machen, mich nicht aufzustellen, und will natürlich spielen.“