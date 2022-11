WM 2022: Gruppe C in der Analyse mit Messi & Lewy

Als weiterer Star der Mannschaft kann außerdem Salem Al Dawsari angesehen werden. Der 31-jährige ist besonders in der Offensive von erheblicher Bedeutung. Bei der Qualifikation für die WM 2022 in Katar schoss Al Dawsari den Großteil der Tore. In der Vergangenheit spielte er für ein halbes Jahr beim FC Villarreal.