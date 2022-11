WM 2022: Gruppe G in der Analyse mit Brasilien & Choupo-Moting

In der Qualifikation für die WM hat sich das ausgezahlt: Die Mannschaft von Murat Yakin qualifizierte sich ohne Niederlage direkt, schickte Europameister Italien in die Playoffs. Diese Ausgeglichenheit hat aber besonders in Duellen gegen größere Gegner eine besondere Schwäche aufgedeckt: Im Kader der Nati fehlt der eine Spieler mit einer höheren individuellen Klasse, der gegen starke Mannschaften das Zepter in die Hand nimmt und den Unterschied machen kann. In der Nations League verlor man beispielsweise deutlich mit 0:4 gegen Portugal.