WM 2022: "Gelbe Karten wären kein Problem gewesen" FB-Pressekonferenz mit Flick und Kimmich zum Nachlesen

„Die Mannschaft wollte gemeinsam mit DFB und anderen Nationen ein Zeichen setzen, die FIFA hat dem einen Riegel vorgeschoben. Wir wussten nicht, um welche Strafen es geht. Wenn man eine Aktion gemeinsam macht, sollte man da gemeinsam zu stehen. Es bringt nichts, wenn ich jetzt noch etwas machen würde. Die Mannschaft ist geschockt, dass so etwas nicht machbar ist. Jeder weiß aber, für welche Werte wir stehen. Es ist ein Zeichen für Menschenrechte und Vielfalt. Ich und die Mannschaft begegnen uns mit viel Respekt, das erwarte ich von allen. Aber was Wertschätzung und Respekt betrifft, gibt es mehrere Parteien, die das nicht so sehen. Wir wollten diese Werte verkörpern. Wir sind hier, um Fußball zu spielen.“