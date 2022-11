WM 2022 in Katar: "Habe Niclas sofort geschrieben" - Breitenreiter schwärmt von Werder-Profi Füllkrug

„Ich habe Niclas natürlich sofort geschrieben. Er hat die Nominierung mehr als verdient aufgrund einer sehr starken Saison und einer tollen Entwicklung in den vergangenen Jahren. Auch, dass er nach dieser schweren Verletzung so zurückgekommen ist, ist sehr eindrucksvoll und zeigt seinen Fleiß und seine Akribie in jedem Training“, erklärte Breitenreiter.