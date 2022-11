WM 2022: Line-Up für Eröffnungsfeier fix! BTS-Superstar Jung Kook eröffnet die WM in Katar

Hauptbestandteil dabei wird Jung Kook sein. Der südkoreanische Mega-Star der Boygroup BTS wird in einer rund 30-minütigen Show ebenfalls wie der US-amerikanische Star-Rapper Lil Baby live vor 60.000 Zuschauern im Al Bayt-Stadion in Al-Chaur die WM eröffnen, bevor zwischen Gastgeber Katar und Ecuador das Eröffnungsspiel steigt (WM: Katar vs. Ecuador, ab 17.00 Uhr im Liveticker)