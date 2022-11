WM 2022: Mit Mazraoui, Hakimi und Co. - Wird Marokko das Überraschungsteam in Katar?

Die Rede ist jedoch nicht von Eto‘os Heimatland Kamerun, sondern von Marokko. Die Löwen vom Atlas, die am Mittwoch gegen Kroatien (11 Uhr: Marokko - Kroatien in LIVETICKER) ins Turnier starten, zählen zu den besten afrikanischen Nationen und sind besetzt mit einigen Stars aus Europas Top-Ligen. Die WM in Katar ist für Marokko aber erst die insgesamt sechste Endrunde, wobei erst einmal das Achtelfinale erreicht wurde.