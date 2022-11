WM 2022 in Katar: Nkunku, Kolo Muani, Lukaku, Kimpembe - wäre dieses Kongo-Team titelreif?

Nordi Mukiele (PSG) und Pierre Kalulu (Milan) könnten die Viererkette vervollständigen. Während der Ex-Leipziger Mukiele bereits für Frankreich auflief, wartet Kalulu bislang noch auf eine Berufung in die Équipe Tricolore. In der laufenden Saison kam der Rechtsfuß der Mailänder bislang in jedem Pflichtspiel zum Einsatz und trug in der vergangenen Saison einen großen Teil zur Meisterschaft bei.