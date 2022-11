WM 2022: Richarlison mit Traumtor! Brasilien verzückt WM-Zuschauer gegen Serbien

„Bringt den Pokal nach Hause!“, hatte Pele am Spieltag in den sozialen Medien gefordert. Dank der Tore von Richarlison (62./73.), verdiente sich die Selecao schon mal den 17. Sieg im 22. WM-Auftaktspiel und setzte sich an die Spitze der Gruppe G mit der Schweiz und Kamerun (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM).