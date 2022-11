WM 2022: „Ich bin ein Wunder“ - Die Wahnsinns-Geschichte um Kameruns Nationaltrainer Rigobert Song!

Der ehemalige Verteidiger des FC Liverpool weiß, dass er großes Glück hatte. „Mein Blutdruck lag bei 25. Alles in meinem Kopf explodierte“, sagte er, als er an den verhängnisvollen Tag von 2016 zurückdachte: „Zum Glück bin ich auf die Seite gefallen und meine Zunge hing heraus.“ Er habe an seinen einstigen Mitspieler Marc-Vivien Foé denken müssen, der 2003 bei einem Länderspiel in Lyon auf dem Spielfeld gestorben war. (BERICHT: So kam es zur Tragödie um Foé)