WM 2022: Thorsten Fink warnt vor Japan - und stellt Hansi Flick ein Denkmal in Aussicht

Fink: Ich will mich auf das Sportliche konzentrieren und da bin ich auf die Spiele gespannt. Ich bin Trainer und interessiere mich für die Spiele mit vielen tollen Nationen. Ich entscheide keine Dinge. Bei mir wird trotz Katar ein WM-Feuer entfacht. Natürlich entsteht nicht so eine Euphorie wie bei der WM 2006, aber ich schaue mir das Turnier dennoch gerne an. Ich will einfach gute Spieler entdecken und Nationen sehen, die eventuell überraschen. Ich kann mir in der Zukunft auch vorstellen, mal eine Nationalmannschaft zu trainieren, von daher schaue ich gerne hin. (DATEN: WM-Spielplan 2022)