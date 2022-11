WM-Aus: Jetzt reagiert Mats Hummels! Das sagt der BVB-Star zur Kader-Nominierung

Trotz der Neuzugänge Süle und Schlotterbeck stand der Routinier in zwölf von 14 Bundesliga-Spielen in der Startelf, nur beim 0:3 in Leipzig saß er einsatzbereit auf der Bank. In Abwesenheit des verletzten Marco Reus trug Hummels zudem seit Anfang Oktober die Kapitänsbinde bei den Schwarzgelben.