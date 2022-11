WM 2022: Erster DFB-Star will WM-Prämie spenden

In Kooperation mit der deutschen Hilfsorganisation BigShoe finanziert der deutsche Abwehr-Boss elf Kindern in Sierra Leone aufwendige und vor allem kostspielige Behandlungen. Die kleinen Patienten stammen aus Lunsar, einer Provinzstadt in Rüdigers „zweiter Heimat“ Sierra Leone und leiden überwiegend an angeborenen Klumpfüßen.