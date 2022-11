WM 2022: EU-Parlament kritisiert FIFA und Katar

Derweil sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in Berlin, dass sie FIFA-Präsident Gianni Infantino am Mittwoch beim deutschen Spiel gegen Japan (1:2) auf der Tribüne persönlich gesagt habe, dass sie das Verbot der FIFA „als großen Fehler“ sehe. Sie habe mit der „One-Love“-Binde am Arm ihren „Protest ausgedrückt“. (DATEN: WM-Spielplan 2022)