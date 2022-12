Olympia 2036 in Katar? WM-Ausrichter will offenbar auch Sommerspiele holen

Doch egal, ob allein oder mit Saudi-Arabien: Nur durch die erfolgreiche Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft allein sind die Zweifel in der Ringe-Organisation nicht ausgeräumt. Zwar dürfte der Termin bei den Olympischen Spielen weniger zum Problem werden als im Fußball. In der Geschichte des IOC wurden Olympische Spiele schon öfter im Herbst ausgetragen. So begannen die Spiele 1964 in Tokio erst am 10. Oktober. Und auch Seoul 1988 und Sydney 2000 entzündeten die olympische Flamme erst im September.