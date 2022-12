Marokko-Trainer Walid Regragui traut afrikanischen Teams WM-Triumph zu

Alle afrikanischen Teams könnten in Zukunft von den Auftritten der Marokkaner in Katar profitieren. "Warum erreichen die Europäer immer die letzten Runden des Turniers?", fragte Regragui: "Sie haben die Erfahrung." Durch den vierten Platz habe man gezeigt, "dass wir in Afrika hart arbeiten und eine große Zukunft vor uns haben. Wir haben das Ziel, eines Tages die WM zu gewinnen."