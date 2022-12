Schweinsteiger kritisiert katarische Inszenierung

Und so trug Messi beim Siegerfoto nach Argentiniens drittem WM-Triumph eine schwarze "Bischt", ein Kleidungsstück für ganz besondere Anlässe im arabischen Raum. Bei der Siegerehrung am Sonntagabend in Lusail drängten sich der Emir und Gianni Infantino, Präsident des Weltverbandes FIFA, in den Vordergrund - und ernteten dafür nicht nur von Schweinsteiger Kritik.