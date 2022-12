TEILNAHMEBEDINGUNGEN – GEWINNSPIELE: „WM-Preise MagentaTV“

2.2. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen volljährigen Personen (m/w/d) mit Wohnsitz in Deutschland. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle an der Konzeption und Umsetzung der Gewinnspiele beteiligten Personen sowie Mitarbeiter der Veranstalterin und/oder der Unternehmen Sport1 Medien AG, Plazamedia GmbH, Magic Sports Media GmbH, Match IQ GmbH sowie deren Angehörige. Die Teilnahme als Gewinnspielverein über automatisierte Dienste und als professionalisierte/gewerbliche Vereinigung ist nicht gestattet. Eine Teilnahme ist pro Person einmalig möglich. Die Veranstalterin behält sich vor, an den Gewinnspielen unberechtigt teilnehmende Personen sowie Personen, die unter einem Pseudonym, unter sonstigen falschen Angaben oder unter Zuhilfenahme technischer Manipulationen teilzunehmen versuchen, von den Gewinnspielen auszuschließen. In diesen Fällen behält sich die Veranstalterin vor, einen möglichen Gewinn auch nachträglich abzuerkennen, einen Ersatzgewinner auszulosen und den eventuell bereits übermittelten Gewinn zurückzufordern. Für die Richtigkeit der Daten ist der Teilnehmer verantwortlich.