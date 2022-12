WM 2022: Arroganz-Vorwürfe und Begeisterung nach Brasilien-Gala gegen Südkorea

Trotz des klaren Erfolges gab es aber auch Kritik an den Brasilianern, genauer: an deren exzessiven Tanz-Einlagen. Roy Keane, Ex-Fußballer und inzwischen englischer TV-Experte, sah in den brasilianischen Jubel-Tänzen eine „Respektlosigkeit“ gegenüber dem Gegner. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)