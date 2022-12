WM 2022: Aus von Oliver Bierhoff kommt zu spät und ist kein Allheilmittel - Kommentar

Ein Gefühl, das auch diesmal bei der WM in Katar einige DFB-Stars beschlich. Ein Nationalspieler meinte schon vor dem Turnier in einem persönlichen Gespräch mit SPORT1, man könne noch so guten und begeisternden Fußball spielen, am Ende würde der Großteil der Menschen in Deutschland doch eh negativ über das DFB-Team denken. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)