WM 2022: DFB-Expertenrat? Tabea Kemme wird ironisch

Für die 30-Jährige fehlt dem deutschen Fußball der Blick von Außerhalb. „Wir brauchen so etwas wie einen Therapeuten, also jemanden, der dich spiegelt. Wir haben diese übelste Gap (Lücke, d. R.) - denn was ist das Bedürfnis eines jungen Athleten in diesem System Fußball? Da hatte ich auch viele Schwierigkeiten, was letztlich bei dieser völligen Leistungsentfaltung nicht geholfen hat.“ (KOMMENTAR: Der Vorwurf zu viel Bayern lässt sich nicht entkräften)