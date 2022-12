WM 2022: Diese Messi-Szene geht um die Welt!

Die lebende Legende bekam an der Seitenauslinie den Ball und spielte dann den Kroaten Josko Gvardiol komplett schwindlig: Erst ließ der PSG-Star den Verteidiger von RB Leipzig an der Linie stehen, bremste dann am Strafraum noch einmal ab - um Gvardiol dann mit einer Körperdrehung endgültig ins Nirvana zu schicken.