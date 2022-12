WM 2022: "Egoistisch von Müller“ - Van der Vaart übt Kritik nach DFB-Aus in der Vorrunde

Van der Vaart: Nein. Er muss auch nichts auf mein Urteil geben. Nur, wenn ich ihn sehe, sieht das immer nett aus, er ist glaube ich auch ein guter Typ. Aber es reicht bei ihm in den ganz großen Spielen einfach nicht, sorry. Bayern hat ihn im vergangenen Sommer nicht einfach so an den BVB abgegeben. Das heißt doch etwas. Normalerweise machen sie das nicht so schnell. Auch in München war man von Süle nicht überzeugt.