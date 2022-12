WM 2022: Eike Immel äußert sich zur Verletzung von Manuel Neuer - "Anfang vom Ende"

„Bundestrainer Hansi Flick hat ihn immer aufgestellt, was in Ordnung ist, hätte ich auch so gemacht, aber spätestens jetzt muss es vorbei sein“, ließ Immel aufhorchen und machte seinen Standpunkt weiter deutlich: „Ich glaube, so ungern ich es sage, das ist der Anfang vom Ende. Die Schulter, die durchwachsene WM und jetzt der Skiunfall. Klar, das ist alles Zufall, aber trotzdem eine Verkettung, die eine gewisse Tendenz zeigt.“