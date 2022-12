WM 2022: "Erinnert mich an Thomas Müller" - macht Goncalo Ramos Cristiano Ronaldo vergessen?

„Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ein Traum, der in Erfüllung geht“, sagte der Stürmer von Benfica Lissabon, der gegen die Eidgenossen in der 17., 51. und 67. Minute getroffen hatte. Bahnt sich in der Selecao nun eine Wachablösung an? (NEWS: Alles Wichtige zur WM)