WM 2022: Portugal-Coach kritisiert Cristiano Ronaldo - "Hat mir überhaupt nicht gefallen"

Santos hielt sich dazu noch bedeckt. „Ich sage der Mannschaft erst in der Umkleidekabine, wer spielen wird“, ließ sich der Trainer noch nicht in die Karten schauen. Am Dienstag spielt CR7 mit Portugal gegen die Schweiz um den Einzug in das WM-Viertelfinale. (Portugal - Schweiz im Liveticker bei SPORT1)