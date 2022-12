WM 2022: Kimmich, Goretzka, Gnabry und Co. - dieser Makel eint die Goldene Generation

Samstagnachmittag meldete sich der Bayern-Star auch per Instagram zu Wort: „Wir haben es wieder nicht geschafft unsere Qualität konstant auf den Platz zu bringen. Ich werde Zeit brauchen, um alles zu analysieren, zu verarbeiten und die richtigen Lehren daraus zu ziehen. In spätestens vier Wochen heißt es dann wieder Attacke, denn Aufgeben ist niemals eine Option!“ (WM-Debakel: Joshua Kimmich meldet sich zu Wort! So will er das Aus verarbeiten).