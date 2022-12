WM 2022: Kroatien schon wieder im Halbfinale - Was machen Modric & Co. besser als das DFB-Team?

Das ist nicht nur ein guter Gag, es stimmt sogar wirklich. Die Frage, die ich mir deshalb seit Tagen stelle: Wie kann Kroatien tatsächlich so stark sein? Das Land hat schlappe 3,9 Millionen Einwohner, also ein paar mehr als Berlin, und bastelt trotzdem daraus einen Abo-WM-Semifinalisten. Was sagt uns das über Deutschland?