WM 2022: Nach Sieg gegen Portugal - Marokkanische Fans mit wilden Jubelfeiern in ganz Europa

Auch in NRW wurde ordentlich gefeiert. In Dortmund strömten zahlreiche Anhänger Marokkos spontan in die Innenstadt und legten so den Verkehr kurzzeitig lahm. In Düsseldorf gab es ebenfalls kein Halten mehr: Tausende feierten mit Bengalos und Böllern den Überraschungserfolg.