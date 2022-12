WM 2022: Randal Kolo Muani - der unerwartete WM-Held

Kolo Muani war erst im Sommer ablösefrei aus Nantes an den Riederwald gewechselt und hatte in seinem ersten halben Jahr schon seine Klasse gezeigt: In 23 Pflichtspielen sammelte er acht Treffer und elf Vorlagen. Bereits vor der WM waren daher wilde Spekulationen über seine Zukunft ins Kraut geschossen.