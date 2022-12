WM 2022: "Vollidiot!" Bei Rüdiger liegen die Nerven nach dem DFB-Aus blank

Kein Wunder, dass die Spieler der deutschen Nationalmannschaft in der Nacht von Donnerstag auf Freitag trotz des 4:2-Sieges gegen Costa Rica schockiert in den Teambus stiegen. Einige rauschten wortlos davon, andere versuchten in der Mixed Zone ihre Wut und Enttäuschung in Worte zu fassen. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)