WM 2022: Wer ist der GOAT? Lionel Messi ganz sicher nicht - Kommentar von Pit Gottschalk

Statistisch kann Maradona nicht mit Messi mithalten: Er schoss 34 Tore in 90 Länderspielen (im Schnitt 0,37 Pro Spiel), Messi dagegen 96 in 171 (im Schnitt 0,56). Messi nahm an fünf Weltmeisterschaft teil und absolviert wohl am Sonntag sein 26. WM-Spiel - das ist Weltrekord.