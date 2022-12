WM 2022: Neuer Wirbel um Cristiano Ronaldo - pikantes Detail befeuert Risse in Portugals Team

„Lasst ihn in Ruhe, das hat er nicht verdient nach allem, was er für den portugiesischen Fußball getan hat“, sagte der 68-Jährige. „Er hat mir zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass er die Mannschaft verlassen wird“, fügte Santos an, nachdem der Verband bereits am Donnerstag die Gerüchte zurückgewiesen hatte. (NEWS: Neues CR7-Detail macht die Runde)