WM-Finale 2022 live: Messi und Argentinien gegen Mbappé und Frankreich im TV, Stream, Ticker

Immer wieder betonte Mbappé vor und während dem Turnier, dass es für ihn nur ein Ziel gebe. Der Youngster, in dem so mancher Fan den legitimen Nachfolger von Messi und Cristiano Ronaldo an der Spitze des Weltfußballs sehen, ist seit Monaten auf das Spiel fokussiert, das nun bevorsteht. Er kann sich wie einst der große Pele erneut krönen, bevor er 24 wird.