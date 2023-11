U17 feiert Matchwinner Heide: "Gönne ihm das von Herzen"

Die Shootingstars der deutschen U17-Nationalmannschaft wussten nach ihrem Halbfinalerfolg gegen Argentinien genau, bei wem sie sich bedanken müssen. Die Lobeshymnen gingen an Matchwinner Konstantin Heide von der SpVgg Unterhaching. "Er hat heute sein Debüt gegeben und ein überragendes Spiel gemacht, er war der 'Man of the Match'", sagte Leipzigs Winners Osawe über seinen Keeper: "Ich gönne ihm das von Herzen, und das Team auch."