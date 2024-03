WM-Quali: Nordkorea gegen Japan auf neutralem Platz

Das brisante Qualifikationsspiel für die Fußball-WM 2026 zwischen Nordkorea und Japan wird an einem neutralen Ort und nicht in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ausgetragen. Dies teilte der asiatische Fußballverband AFC am Freitag mit.

"Normalerweise liegt es in der Verantwortung der gastgebenden Mannschaft, den neutralen Austragungsort zu benennen, andernfalls muss die AFC diesen benennen", sagte AFC-Generalsekretär Windsor John der Nachrichtenagentur AFP. Das Spiel solle wie geplant am kommenden Dienstag stattfinden.

John sagte nicht, warum das Spiel am Dienstag nicht wie ursprünglich geplant in der nordkoreanischen Hauptstadt stattfinden würde. Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo meldete jedoch am Donnerstag, Nordkorea wolle das Spiel aus Angst vor bakteriellen Infektionen in Japan nicht ausrichten.