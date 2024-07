Legendärer Kult-Torwart: "Den Elfmeter hätte ich gehalten"

Sepp Maier war der große Rückhalt der deutschen Weltmeister-Mannschaft 1974. Er erinnert sich an ein spezielles Turnier unter besonderen Umständen zurück.

Am 7. Juli 1974 wurde Deutschland im Münchner Olympiastadion Weltmeister im eigenen Land . Damals zwischen den Pfosten der DFB-Elf: der legendäre Torhüter Sepp Maier.

50 Jahre nach dem Coup vor heimischer Kulisse erinnert sich „Die Katze von Anzing“ an ein besonderes Turnier .

Sepp Maier: Man erinnert sich immer ganz gerne an die tollen Zeiten, die wir früher gehabt haben. Und das waren wirklich tolle Zeiten, die 70er und 80er Jahre.

SPORT1: Was ist Ihr erster Gedanke, wenn sie an 74 denken? Ist es der Elfmeter, den Sie nicht gehalten haben?

Maier: Ja gut, den Elfmeter hätte ich ja gehalten, wenn der Neeskens richtig den Ball getroffen hätte. Der haut in den Boden rein, dann staubt‘s und er trifft in die Mitte. Sonst hat er seine Elfmeter immer scharf ganz rechts (vom Torhüter) geschossen. Und die Ecke habe ich auch ausgesucht. Aber wenn der in den Boden reinhaut...