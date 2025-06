Diese Absage wühlt die stolze Fußball-Nation Italien auf

Am Tag darauf bugsierte sich Acerbi auch selbst in die Schlagzeilen: Der 37-Jährige lehnte eine Nominierung für die italienische Nationalmannschaft bei den kommenden WM-Qualifikationsspielen ab - mit einer gereizten Ansage in Richtung von Nationaltrainer Luciano Spalletti. Von einer „unangenehmen Komödie“ war in der Gazzetta dello Sport die Rede.