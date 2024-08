Nagelsmanns Wunschspieler verschwindet von der Bildfläche

Noch vor anderthalb Jahren war er Wunschspieler von Julian Nagelsmann, jetzt droht er in der Bedeutungslosigkeit zu versinken: Joao Cancelos hat es Ende August in die Wüste gezogen, zum saudischen Klub Al Hilal .

Der Portugiese spielte bei vielen namhaften Klubs, darunter bei Manchester City, dem FC Bayern und dem FC Barcelona. Lange galt er als Hochbegabter, auch noch in seiner Bayern-Zeit, als Nagelsmann sich im Januar 2023 einen spielstarken Außenverteidiger gewünscht hatte - und diesen auch bekam.

Zuvor hatte Cancelo bei ManCity gespielt, fungierte als wichtiger Turm unter Trainer Pep Guardiola, ehe ein angeblicher Streit mit dem Spanier seine Zeit in England beendete.

Streit mit Guardiola beendet Zeit bei Manchester City

Der Grund des Zerwürfnisses zwischen dem Portugiesen, dem in seiner Karriere immer wieder eine schwierige Persönlichkeit nachgesagt wurde, und seinem ehemaligen Trainer soll die mangelnde Spielzeit gewesen sein. So berichteten es zumindest englische Medien.

Er reagierte dabei auf Meldungen, dass er Anfang 2023 bei einem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers nicht mit der Mannschaft in die Kabine gegangen sei. Stattdessen, so ein Bericht des kicker , habe Cancelo sich direkt auf die Bank gesetzt.

Das Spiel gegen Wolverhampton war sein letztes für Manchester: Ein paar Tage später wurde er an die Bayern verliehen. Der Portugiese galt als ein Wunschspieler von Nagelsmann, der zu dem Zeitpunkt noch an der Seitenlinie der Münchner stand.

Cancelo, der beim Rekordmeister mehr Spielpraxis sammeln wollte, geriet in eine turbulente Zeit bei den Münchnern. Keine zwei Monate nach seinem Wechsel in die bayrische Landeshauptstadt wurde Nagelsmann entlassen.

Cancelo war den Bayern zu teuer

Cancelo, in seiner Anfangszeit beim FCB häufig noch Reservist, bestritt bis zum Ende seiner Leihe wettbewerbsübergreifend 21 Partien für die Bayern. Dabei gehörte er 15-mal der Startelf der Münchner an.

An der Säbener Straße zeigte man sich von den Fähigkeiten des 30-Jährigen überzeugt. Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte bei Tribuna über Cancelo: „Ein sensationeller Spieler. Er hat einen Puls von 35. Kaum ein Spieler in Europa ist so gut auf engem Raum.“