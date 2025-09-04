Ex-BVB-Trainer Terzic brennt auf Rückkehr

SID 04.09.2025 • 09:31 Uhr Der frühere Dortmund-Trainer Edin Terzic möchte wieder auf die Trainerbank - und freut sich auf seine Premiere als TV-Experte.

Edin Terzic brennt auf seine Rückkehr auf die Trainerbank. Er wolle und werde „all die Ideen, die ich in den letzten zwölf Monaten entwickeln durfte, auch gerne anwenden“, sagte der frühere Dortmunder Coach bei RTL/ntv und ergänzte: „Wann und wo ist erstmal nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass ich ein gutes Gefühl dabei habe.“

Seine Auszeit im Kreise der Familie habe er „genossen“, berichtete der künftige RTL-Trainerexperte vor seiner Premiere in der neuen Rolle beim „XXL-Sporttag“ am Sonntag (ab 19.05 Uhr) mit dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln (20.45 Uhr). „Wir sind sehr viel gereist und haben uns die Welt angeschaut.“

Terzic will kein Blatt vor den Mund nehmen

Wie er seine Expertenrolle interpretieren will? „Ich möchte den Zuschauern die Möglichkeit geben, meine Perspektive als Trainer kennenzulernen“, sagte Terzic (42), und zwar „ohne groß ein Blatt vor den Mund nehmen zu müssen“.