WM 2026: DFB-Star reagiert auf Auslosung

Christopher Mallmann 05.12.2025 • 22:46 Uhr DFB-Star David Raum reagiert auf die Auslosung der WM-Gruppenphase. Dabei hebt er das Duell mit einem Teamkollegen hervor.

DFB-Star David Raum hat auf die Auslosung der WM-Gruppenphase reagiert - und auf das Duell gegen einen Teamkollegen von RB Leipzig verwiesen.

„Eine Gruppe mit sehr interessanten Gegnern, die für uns auf jeden Fall machbar sein sollte. Es sind genau diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt: Dass wir nun tatsächlich gegen die Elfenbeinküste – und damit gegen Yan Diomande – spielen werden. Vielleicht kommt es sogar zu einem direkten Duell zwischen uns. Ich freue mich darauf“, sagte der Linksverteidiger in einem Statement seines Vereins RB Leipzig.

Raum voller Vorfreude auf WM

Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der WM auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Das ergab die Auslosung am Freitag in Washington.

„Es sind starke, spannende Teams, und die Aussicht, bei einer WM auf Teamkollegen zu treffen, steigert die Vorfreude natürlich noch einmal“, meinte Raum.

Diomande trumpft in Leipzig auf

Der 27-Jährige hat sich unter Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Stammspieler im DFB-Team entwickelt und damit beste Voraussetzungen, auch an der WM im kommenden Jahr teilzunehmen.