WM 2026: DFB-Star reagiert auf Auslosung

DFB-Star David Raum hat auf die Auslosung der WM-Gruppenphase reagiert - und auf das Duell gegen einen Teamkollegen von RB Leipzig verwiesen.
DFB-Star reagiert auf Auslosung
„Eine Gruppe mit sehr interessanten Gegnern, die für uns auf jeden Fall machbar sein sollte. Es sind genau diese Geschichten, die nur der Fußball schreibt: Dass wir nun tatsächlich gegen die Elfenbeinküste – und damit gegen Yan Diomande – spielen werden. Vielleicht kommt es sogar zu einem direkten Duell zwischen uns. Ich freue mich darauf“, sagte der Linksverteidiger in einem Statement seines Vereins RB Leipzig.
Raum voller Vorfreude auf WM
Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der WM auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Das ergab die Auslosung am Freitag in Washington.
„Es sind starke, spannende Teams, und die Aussicht, bei einer WM auf Teamkollegen zu treffen, steigert die Vorfreude natürlich noch einmal“, meinte Raum.
Diomande trumpft in Leipzig auf
Der 27-Jährige hat sich unter Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Stammspieler im DFB-Team entwickelt und damit beste Voraussetzungen, auch an der WM im kommenden Jahr teilzunehmen.
Teamkollege Diomande spielt seit dem vergangenen Sommer in Leipzig und glänzte in der laufenden Saison mit vier Toren und vier Vorlagen in 14 Pflichtspielen. Der 19-Jährige kommt auf vier Spiele für die Elfenbeinküste (zwei Tore).