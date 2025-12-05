DFB: Nagelsmann warnt vor WM-Gegner

SID 05.12.2025 • 20:59 Uhr Der Bundestrainer ist mit dem Los Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador zufrieden.

Julian Nagelsmann hat zufrieden auf die WM-Gruppenlose Curacao, Elfenbeinküste und Ecuador reagiert.

„Es ist keine super leichte Gruppe, aber eine machbare, in der wir uns durchsetzen wollen“, sagte der Bundestrainer nach der Ziehung in Washington im ZDF. Bei MagentaTV ergänzte Nagelsmann: „Es ist gut, dass wir gefordert sind. Dass du nicht drei leichte Gegner hast, dich auch anstrengen und an deine Grenze gehen musst.“

Neuling Curacao mit Nationaltrainer Dick Advocaat werde „spannend zu analysieren. Aber wir werden nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen“, meinte Nagelsmann mit Blick auf den Auftaktgegner am 14. Juni in Philadelphia oder Houston.

Nagelsmann: „Nicht leicht zu spielen“

Afrikameister Elfenbeinküste, am 20. Juni in Toronto oder Kansas City der zweite Kontrahent, sei „eine Mannschaft, die man schlagen kann, aber die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte“, ergänzte der Bundestrainer.

Am 25. Juni geht es in Philadelphia oder East Rutherford gegen Ecuador, die „nicht leicht zu spielen“ seien.

„Sie haben drei, vier richtige Topstars“, sagte Nagelsmann über Spieler wie Moises Caicedo von Klubweltmeister FC Chelsea oder Willian Pacho von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain und erinnerte daran, dass „sie in der Quali Zweiter hinter Argentinien geworden sind“.

Positiv bewertet Nagelsmann, dass bereits alle deutschen WM-Gegner feststehen und es keine Hängepartie durch ausstehende Playoff-Spiele gibt. „Ich fand es sehr gut, dass wir als viertes Los Curacao bekommen haben und keinen Platzhalter. So können wir uns auf jedes Team vorbereiten“, sagte Nagelsmann.

Deutschland gegen Frankreich?

Im Falle des Gruppensieges könnte auf die DFB-Elf schon im Achtelfinale Vizeweltmeister Frankreich warten. Wird Deutschland nur Zweiter, käme in der zweiten K.o.-Runde bereits Rekordweltmeister Brasilien als Gegner in Frage.

„Nicht den zweiten Schritt vor dem ersten gehen“, meinte Nagelsmann dazu, „das gebührt der Respekt.“