WM 2026: Die Auslosung heute LIVE im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Auf wen trifft Deutschland?

SPORT1 05.12.2025 • 15:00 Uhr Heute werden die Gruppen der WM 2026 ausgelost. Deutschland ist als Gruppenkopf gesetzt. Die Ziehung aus Washington kann im Free-TV, Stream und Ticker verfolgt werden.

Heute steigt in der US-Hauptstadt Washington D.C. die Gruppen-Auslosung für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Um 18 Uhr deutscher Zeit (im LIVESTREAM & LIVETICKER) beginnt die feierliche Zeremonie im John F. Kennedy Center. Deutschland ist bei der Ziehung als einer der zwölf Gruppenköpfe gesetzt.

WM 2026: So können Sie die Auslosung heute LIVE verfolgen

TV: ZDF

ZDF Stream: SPORT1.de

Ticker: SPOR1.de und SPORT1 App

Zum ersten Mal nehmen an einer WM-Endrunde 48 Teams teil. Sie werden in zwölf Gruppen mit jeweils vier Nationen eingeteilt.

Die auf die Vorrunde folgende K.o.-Phase umfasst 32 Mannschaften. Die zwölf Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.

WM 2026: Deutschland in Lostopf 1

Für die Auslosung werden die 48 Teilnehmer entsprechend der FIFA-Weltrangliste auf vier Lostöpfe verteilt. Aus diesen wird jeweils ein Los in jede der zwölf Gruppen A bis L gezogen.

Die Gastgeber USA, Kanada und Mexiko befinden sich automatisch in Topf 1. Dazu kommen die neun bestplatzierten qualifizierten Teams der Weltrangliste, zu denen auch das DFB-Team gehört.

Die siegreichen Nationen aus den Playoffs landen unabhängig ihres Weltranglistenplatzes in Topf 4. Insgesamt spielen 22 Mannschaften im März 2026 um die letzten sechs WM-Tickets. Für die Sieger der Playoffs liegen Platzhalter in der Lostrommel.

WM-Auslosung: Das muss beachtet werden

Bei der Ziehung der Lose gibt es Einschränkungen, die zu beachten sind. So darf in den Gruppen maximal ein Team eines Kontinentalverbands spielen. Eine Ausnahme betrifft allerdings die UEFA-Teams: Bis zu zwei Teams des europäischen Verbandes dürfen in einer Gruppe spielen.

Auch wenn Deutschland als Gruppenkopf zunächst Top-Teams wie Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien, England oder Frankreich aus dem Weg geht, kann das DFB-Team durchaus eine harte Gruppe erwischen.

Möglich ist zum Beispiel eine Gruppe mit Uruguay, Elfenbeinküste und Italien. Aber auch eine Gruppe mit Marokko, Usbekistan und Curacao ist für das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann denkbar.

WM-Auslosung: Die Lostöpfe

Lostopf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland

Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Österreich, Australien

Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Iran, Südkorea, Ecuador, Österreich, Australien Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika

Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Saudi-Arabien, Südafrika Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Neuseeland, UEFA-Playoff A (Italien, Nordirland, Wales, Bosnien-Herzegowina), UEFA-Playoff B (Ukraine, Schweden, Polen, Albanien), UEFA-Playoff C (Türkei, Rumänien, Slowakei, Kosovo), UEFA-Playoff D (Dänemark, Nordmazedonien, Tschechien, Irland), FIFA-Playoff 1 (Neukaledonien, Jamaika, Demokratische Republik Kongo), FIFA-Playoff 2 (Bolivien, Suriname, Irak)

Star-Aufgebot bei der WM-Auslosung

Bei der Auslosung wird der langjährige englische Nationalspieler Rio Ferdinand als Auslosungsleiter auftreten. Ihm sollen die NFL-Legende Tom Brady, Eishockey-Ikone Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O’Neal sowie der noch aktive Baseball-Star Aaron Judge (New York Yankees) zur Seite stehen und die Lose ziehen.

Die Moderation wird das deutsche Supermodel Heidi Klum an der Seite der Schauspieler Kevin Hart und Danny Ramirez übernehmen. Für musikalische Unterhaltung sorgen in Washington zudem Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Village People.