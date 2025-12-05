WM 2026: Hummels schätzt deutsche Gruppe ein

Christopher Mallmann 05.12.2025 • 20:31 Uhr Die Gegner der deutschen Nationalmannschaft bei der WM stehen fest. Mats Hummels reagiert auf die Auslosung.

Der frühere DFB-Star Mats Hummels hat die Chancen der deutschen Nationalmannschaft in der frisch ausgelosten WM Gruppe E eingeordnet.

„Mein erstes Gefühl war, dass es eine machbare Gruppe ist. Das ist eine Gruppe, in der Deutschland ohne Zweifel weiterkommen wird“, sagte Hummels bei MagentaTV.

Das DFB-Team trifft bei der WM 2026 auf Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Das ergab die Auslosung am Freitagabend in Washington D.C.

Hummels: „Sehr gespannt“

„Ich finde es sehr cool, dass Nationen dabei sind, die noch nie dabei waren. Früher hat mal ein schlechtes Spiel gereicht, um auszuscheiden. Jetzt kannst du dir schon zwei schlechte Spiele leisten. Ich bin sehr gespannt auf den Modus“, erklärte Hummels.

Die Chancen der deutschen Mannschaft auf den WM-Titel? „Ich bin noch zu sehr Spieler, um die Frage zu mögen. Vor 2014 hätte ich auch nicht gesagt, dass wir das Turnier gewinnen. Ich sehe uns um erweiterten Kreis, aber bis zum Turnier ist noch viel Zeit.“

Es werde „noch viel passieren. Die Bestandsaufnahmen sind noch nicht viel wert, aber die letzten beiden Länderspiele haben Mut gemacht. Das war ein Hoffnungsschimmer, dennoch ist das für so ein Turnier egal. Es ist kein Zeichen, dass es gut laufen wird. Aber ich bin mir sicher, dass wir stark auftreten werden“, sagte Hummels.

Hummels: „Zu langatmig“

Wie er die Inszenierung der Auslosung gefunden habe, bei der unter anderem auch US-Präsident Donald Trump aufgetreten war?