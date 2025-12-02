WM 2026: Kuriose Neuerung! So läuft die WM-Auslosung jetzt

SPORT1 02.12.2025 • 12:11 Uhr Nach der WM-Auslosung am Freitag steht lediglich die Gruppeneinteilung fest. Denn die FIFA setzt diesmal noch einen drauf: Details wie Spielorte und Anstoßzeiten der WM 2026 werden separat bekannt gegeben.

Die Auslosung der WM-Gruppen am Freitag in Washington, D.C., sollte ohnehin schon als großes Event stattfinden und für ein maximal großes Aufsehen sorgen. Doch nun erhöht der Fußball-Weltverband FIFA die Spannung für die Teilnehmer der Endrunde 2026 abermals, wie am Montag offiziell verkündet wurde.

Nachdem am Freitag (ab 18 Uhr im LIVETICKER) die Vorrundengruppen für das Turnier im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada ausgelost werden, sollen erst am Samstag (jeweils 18.00 Uhr/MEZ) in einer weiteren Show Details wie Spielorte und Anstoßzeiten aller 104 Partien des XXL-Turniers verkündet werden.

FIFA-Präsident Gianni Infantino führe durch die Show, in der laut Weltverband „FIFA-Legenden und Vertreter aller 42 qualifizierten sowie der noch im Rennen befindlichen Teams anwesend sein werden“. Der endgültige Spielplan wird allerdings erst im März feststehen, nachdem in Playoffs die letzten sechs WM-Tickets vergeben wurden.

WM-Auslosung: FIFA will bestmögliche Bedingungen gewährleisten

Der viermalige Weltmeister Deutschland ist bei der Auslosung am Freitag im John F. Kennedy Center einer der zwölf Gruppenköpfe.

Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht damit Top-Teams wie Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien, England oder Frankreich ebenso zunächst aus dem Weg wie den drei Gastgebernationen.

Was hinter dem Tamtam steckt? Die FIFA nimmt sich nach eigenen Angaben erstmals die Zeit, die Spielorte und Anstoßzeiten an einem separaten Termin festzulegen, um „die bestmöglichen Bedingungen für alle Teams und Zuschauer zu gewährleisten“.