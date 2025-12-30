WM 2026: Toni Kroos überrascht mit Favoritentipp

Felix Kunkel 30.12.2025 • 18:55 Uhr Toni Kroos nennt seine Favoriten für die WM 2026. Der Weltmeister von 2014 traut Marokko Großes zu.

Ex-Nationalspieler Toni Kroos hat mit seiner Einschätzung zur WM 2026 aufhorchen lassen. In einem Interview mit der brasilianischen Fußball-Ikone Romário wurde der Weltmeister von 2014 nach seinen Favoriten für das Turnier im kommenden Sommer gefragt.

„Eine Überraschung. Ich würde Marokko sagen“, erklärte Kroos lächelnd. Mit einem Augenzwinkern ergänzte er: „Tut mir leid, ich sage jetzt nicht Brasilien – aber wenn Brasilien gewinnt, ist das auch okay für mich, oder?“

Als seine Top-Favoriten für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada führte Kroos Spanien, Portugal und Frankreich an – und eben Marokko.

Kroos sieht Marokko als WM-Favoriten

Der langjährige Profi von Real Madrid traut dem afrikanischen Team, das 2022 bei der WM in Katar erst im Halbfinale ausgeschieden war, den großen Coup zu.

„Sie sind technisch stark. Sie haben sich in den letzten Jahren enorm verbessert“, lobte Kroos. Beim aktuell stattfindenden Afrika-Cup qualifizierte sich Marokko am Montagabend mit einem 3:0-Sieg gegen Sambia als Gruppenerster für das Achtelfinale.