DFB-Keeper Baumann reagiert auf das Drama um Konkurrent ter Stegen

Maximilian Huber 05.02.2026 • 20:56 Uhr Marc-André ter Stegen muss operiert werden und fällt erneut lange aus. Deutschlands Nummer eins, Oliver Baumann, leidet mit seinem Kontrahenten.

Deutschlands Nationaltorhüter Oliver Baumann hat auf die erneute Verletzungsmisere seines Kontrahenten Marc-André ter Stegen reagiert und ihm eine schnelle Genesung gewünscht.

„Ich fühle extrem mit“, sagte der Torhüter der TSG Hoffenheim im Gespräch mit RTL/ntv. „Ich habe ihm geschrieben. Das gehört sich einfach. Das wünscht man keinem. Ich drücke ihm die Daumen, dass er schnell wieder fit wird.“

Baumann will WM-Diskussion ausblenden

Ter Stegen hatte sich nach seinem Wechsel zum FC Girona eine Oberschenkelverletzung zugezogen und fällt erneut mehrere Monate aus. Im Kampf um eine WM-Teilnahme im Sommer sind die Chancen für ter Stegen erheblich gesunken.

Baumann, derzeit die Nummer eins der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, will von der Diskussion um seine Person und seine Chancen, bei der WM im Tor zu stehen, nicht viel wissen.

„Ich bin einfach stolz darauf, Teil davon zu sein. Für mich persönlich, das ist das Interessante: Ich kriege das nur von außen mit. Der Eine kommt und sagt: ‚Nummer Eins? Ja‘. Der Andere kommt und sagt: ‚Nummer Eins? Vielleicht.‘ Das interessiert mich aktuell wirklich gar nicht. Ich bin stolz darauf, vermutlich mitfahren zu dürfen."

WM für Baumann „ein Riesentraum“

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hatte im SPORT1 Doppelpass deutlich betont, dass ter Stegen zwingend Spielpraxis brauche, um bei der WM in Nordamerika mit dabei sein zu können. Auch der Name Manuel Neuer, der nach der EM 2024 aus dem Nationalteam zurückgetreten ist, schwirrt noch immer um das DFB-Team.